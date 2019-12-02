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понедельник, 02 декабря 2019 14:09

В Кремле прокомментировали заявление "о выходе с составу Украины определенных областей"

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В Кремле прокомментировали заявление &quot;о выходе с составу Украины определенных областей&quot;
Песков прокомментировал заявление Володина. Фото: REUTERS Подробнее читайте на УНИАН: REUTERS.

В Кремле прокомментировали заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о "выходе из состава Украины ряда областей" и напомнили, что внешнюю политику определяет в России глава государства Путин.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаевласний корреспондент УНИАН в РФ.

"Вы знаете, что внешняя политика РФ формулируется по нашей конституции президентом и реализуется как инструментарий МИД. Безусловно, все ветви власти в России разделяют обеспокоенность, считают неприемлемыми подобные демарши (Украини) - это однозначно. Что касается других оценочных заявлений, то я бы рекомендовал вам обратиться в Государственную думу ", - сказал Песков, отвечая разделяют ли в Кремле слова Володина о "выходе из состава Украины ряда областей".

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30 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что срыв выступления так называемого "депутата Государственной Думы" из оккупированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН является "демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам". "Национализм, прижим малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать власти Украины, и не допускать нарушения прав и свобод этнических групп, проживающих на территории страны", - сказал Володин.

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02
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