В Кремле отреагировали на расследование убийств, в которых замешана ФСБ

Песков прокомментировал новое расследование Bellingcat. Фото: Reuters

В Кремле отреагировали на новое расследование 3 убийств, которые организовали отравители оппозиционера Алексея Навального, работающие на ФСБ.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заверил, что времени на такие вещи у политиков нет, сообщил телеканал "Дождь".

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"Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними. А чаще всего их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства. Не хочется просто тратить время", - прокомментировал он.

Сотрудники ФСБ, которые причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, вероятно, замешаны в отравлении еще нескольких человек. Расследование провели Bellingcat и The Insider совместно с Der Spiegel.