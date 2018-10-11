В Кремле истерика относительно Томосу Украине

Россия выступила против автокефалии Украинской православной церкви. Фото: argumentua.com

В Кремле выступают против предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, так как это приведет к расколу православия.

"Вы знаете позицию Русской православной церкви по этому вопросу, и, безусловно, мы бы не хотели, чтобы осуществлялись шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет unian.ua.

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Он убеждал, что возможность принятия Синодом Константинопольского патриархата решение об автокефалии УПЦ несет большие угрозы.

Вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии может быть отложено. Об этом сообщил митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис). Вопрос предоставления Томоса для Украины Вселенский патриархат Константинополя примет только тогда, когда наступит "подходящее время", по словам митрополита.