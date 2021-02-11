В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенка

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко планируют провести встречу.
Объявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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По его словам, дату встречи президентов сообщат позже. О локации также ничего не известно.
"Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", - прокомментировал Песков.
Последний раз Путин и Лукашенко встречались 14 сентября 2020 года в резиденции президента РФ в Сочи.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия своей отставки.
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