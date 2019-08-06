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вторник, 06 августа 2019 00:47

В Красноярском крае РФ закрыли воздушное пространство

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В Красноярском крае РФ закрыли воздушное пространство
В результате взрывов на артскладах в Красноярском крае погиб военный. Фото: 112 Украина

В Ачинском районе Красноярского края РФ закрыли воздушное пространство в радиусе 30 км от эпицентра взрывов на артиллерийских складах Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

Сначала воздушное пространство закрыли в радиусе 20 км от эпицентра взрывов, но уже через пару часов расширили запретную зону, сообщает российский "Интерфакс".

В результате взрывов на артиллерийских складах в воинской части в Красноярском крае погиб один военный, еще 7 человек, в том числе 4 военнослужащих, пострадали.

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Напомним, что в 10 км от города Ачинск Красноярского края РФ загорелся склад боеприпасов. Местные жители сообщают о мощных взрывах.

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