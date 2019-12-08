В Красном море с корабля эвакуировали молодую украинку

Украинка пожаловалась на боли в животе. Фото: Golda

Возле берегов Саудовской Аравии с судна "Serenity" эвакуировали 24-летнюю украинку, которая является членом экипажа.

Морячка пожаловалась на плохое самочувствие - сильные боли в правой части живота. Судно в тот момент проходило вблизи порта Джазан Саудовской Аравии. В местный морской координационно-спасательный центр отправили электронное письмо с просьбой эвакуировать больного на берег, передает SPA.

К "Serenity" направили судно береговой охраны, которое забрало украинку. Девушку сначала доставили на морскую базу принца Ахмеда бин Абдулазиза в Джазан, а после этого в больницу для обследования.

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На данный момент информации о состоянии украинки нет.

Как отмечается, судно "Serenity" курсировало в Красном море под флагом Греции.

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