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воскресенье, 15 августа 2021 23:55

В Кот-д'Ивуаре обнаружили первый за 25 лет случай заражения Эболой

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В Кот-д&#039;Ивуаре обнаружили первый за 25 лет случай заражения Эболой
Больной оказалась 18-летняя девушка, которая путешествовала из Гвинеи. Фото: Pixabay

В Кот-д'Ивуаре был зафиксирован первый за 25 лет случай заражения лихорадкой Эбола. Как сообщает France24, больной пациент вернулся из Гвинеи.

"Кот-д'Ивуар объявил о первом случае заражения лихорадкой Эбола за последние 25 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это единичный случай. Больной оказалась 18-летняя девушка, которая приехала из Гвинеи.

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"Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан по прибытии из Гвинеи", - отмечается в пресс-релизе ВОЗ.

В ВОЗ заявили, что первые исследования показали, что пациентка путешествовала автомобилем и в город Абиджан Кот-д'Ивуар прибыла 12 августа.

Штамм Delta делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса. Об этом заявил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке вакцины компании AstraZeneca.

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