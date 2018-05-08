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вторник, 08 мая 2018 22:15

В Конго вспышка Эболы, погибло уже 17 человек

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В Конго вспышка Эболы, погибло уже 17 человек
Новая вспышка Эболы в Конго, от болезни погибло уже 17 человек. Фото: СNN

В Демократической Республике Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола, погибло уже 17 человек.

Болезнь дала о себе знать после 10 месяцев "тишины", передает АFP.

По информации агентства, на северо-западе Конго уже умерли 17 человек. При этом АР сообщает, что министерство здравоохранения демократической республики подтвердило 2 случая заболевания болезнью.

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Отмечается, что медики взяли 5 образцов анализов в местности Бикор, из них 2 подтвердили заболевание пациента на Эболу. Последний раз вспышка этой лихорадки в Конго была 10 месяцев назад.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о появлении новой смертельной эпидемии, которую вызывает неизвестный патоген, назвали эту болезнь икс. По мнению специалистов, она может стать серьезнее, чем лихорадка Ласса и вирус Эбола.

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