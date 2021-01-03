В Конго обнаружили новую неизвестную науке болезнь

В городе Ингенде на западе Демократической Республики Конго госпитализировали женщину с признаками лихорадки, однако врачам пока не удалось обнаружить у пациентки известную науке болезнь.

Об этом сообщил генеральный директор Национального института исследования биомедицины Конго Жан-Жак Муембе Тамфум, который в свое время помог выявить лихорадку Эбола, передает CNN.

"Сейчас мы находимся в мире, где появятся новые патогены. И это то, что представляет собой угрозу для человечества", - сказал он CNN.

Так, в Ингенде опасения столкнуться с новым смертельным вирусом оставались реальными даже после выздоровления пациентки с симптомами, похожими на Эбола. Ее образцы были протестированы на месте и отправлены в Национальный институт биомедицинских исследований Конго (INRB) в Киншасе, где они были дополнительно проверены на другие заболевания с аналогичными симптомами.

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Результаты оказались отрицательными, болезнь, которая поразила ее, остается загадкой.

Врачи опасаются, что женщина, личность которой остается засекреченной, станет нулевым пациентом "болезни X", первой известной инфекции нового патогена, который может охватить мир так же быстро, как коронавирус, но с уровнем смертности Эбола от 50 до 90%.

Недавно стало известно, что обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается особенно быстрым распространением, впервые зафиксировали 8 месяцев назад в Бразилии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вид коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство ужесточило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. Новый штамм коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре. Пока нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин и лечения.