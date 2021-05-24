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вторник, 25 мая 2021 08:01

В коммунистической стране сняли запрет на произведения Шекспира

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В коммунистической стране сняли запрет на произведения Шекспира
Первое издание произведений Уильяма Шекспира на аукционе Sotheby's. Книга 1623 года. Она считается одной из 235 сохранившихся оригинальных копий / Getty Images

25 мая 1977-го власти Китая отменила запрет на публикацию произведений Уильяма Шекспира. Это был признак политической либерализации в стране, когда коммунистическая власть сняла запрет, который продержался более 10 лет. Действия Пекина стали дополнительным свидетельством того, что "Культурная революция" закончилась.

В 1966-м диктатор КНР Мао Цзэдун объявил "Культурную революцию". Ее официальная цель - вернуть коммунистический революционный пыл и энергию китайскому обществу. Жена Мао Чан Цзин была назначена неофициальным куратором по культуре в стране.

На практике революция означала убийство должностных лиц, которые, как считалось, потеряли преданность делу коммунизма, а также арест и задержание тысяч других граждан за размытые "преступления против государства". Это также означало запрет на любую культурную деятельность - музыку, литературу, кино или театр, которые не имели необходимого идеологического наполнения.

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Однако в начале 1970-х Китай попытался восстановить отношения с Западом, особенно с США, чтобы найти новые рынки для сбыта, а также из-за роста страха перед конфронтацией с СССР. Поездка президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 стала частью кампании.

В сентябре 1976-го умер Мао Цзэдун. В октябре 1976-го "Культурная революция" была официально объявлена ​​завершенной. В мае 1977-го сняли запрет на произведения Уильяма Шекспира.

Вместе с объявлением о снятии запрета китайские власти также заявили, что вскоре переведут произведения Шекспира на китайском языке.

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Дата
25
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