В коммунистической Кореи публично расстреляли мужчину за фильмы

Диктатор коммунистической Кореи Ким Чен Ын на параде с военными / Getty Images

В Северной Корее расстреляли мужчину на глазах у 500 зрителей за незаконную продажу музыки и фильмов.

Власть заклеймила мужчину по фамилии Ли как "антисоциалистический элемент" за продажу музыки и фильмы из Южной Кореи. Его убили в Восане в минувший четверг, 20 мая, через 40 дней после ареста. Семью заставили смотреть на казнь в первых рядах. Об этом пишет Mirror.

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Ли был главным инженером Комиссии по управлению сельским хозяйством Вонсана. Его поймала дочь лидера "народного отряда", когда тайно продавал компакт-диски и USB-накопители с южнокорейским контентом. Мужчину казнили по закону о реакционных мыслях.

В прошлом таких людей, как Ли отправляли в трудовые лагеря или лагеря перевоспитания. Однако, по новому закону, показательно расстреляли, чтобы держать других в страхе.

У мужчину выпустили 12 пуль, после чего положили тело в ящик и вывезли в неизвестном направлении. Жена, сын и дочь потеряли сознание там, где стояли, в первом ряду. Работники министерства госбезопасности подобрали их и погрузили в автомобиль с решеткой. Соседи семьи расплакались, когда увидели, как охранники забрали семью Ли, но им пришлось зажать роты и плакаты молча, опасаясь, что их обвинят в сострадание к реакционерам.

Ли признался в продаже запрещенных материалов. Теперь власть выслеживает тех, кто купил их у него. Ли продавал компакт-диски и USB-накопители по $5- $12.

Еще около 20 человек в стране обвиняют в продаже южнокорейской музыки и фильмов, и их судят. Казнь за антисоциалистическое поведение ввели в прошлом году законом о реакционных мыслях. Если кого-то поймают на просмотре видео или прослушивании музыки из Южной Кореи, то этому лицу грозит приговор от пожизненного заключения до смертной казни. Также можно получить семь лет тюрьмы за недонесение.