В Китае за день вакцинировали рекордное количество людей

Медик делает прививки в центре для вакцинации в парке китайского города Хэфэй, 28 апреля 2021 года / Getty Images

В Китае за день вакцинировали против Covid-19 одной дозой 9,6 млн человек. Это самое большое количество прививок, сделанных за день в этой стране.

В целом в Китае сделали 253,46 млн инъекций различными вакцинами. Программа вакцинации набирает обороты, но власти сложно достичь поставленной цели - вакцинировать 40% населения до июня. Это примерно 560 млн человек. Об этом пишет South China Morning Post.

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"Мои расчеты показывают, что при таком уровне вакцинации, цель вряд ли может быть достигнута. Даже если речь идет только об одной дозе. Проблемы связаны, в частности, с недостаточным количеством вакцин. Китай обещает большие производственные мощности, но для этого нужно время", - говорит исследователь Янчжун Хуанг.

Еще сложнее добиться коллективного иммунитета, для которого, по мнению ученых, нужно вакцинировать 70-80% населения.

В апреле представители государственной комиссии по здравоохранению Китая объявили, что ежегодные производственные мощности страны возрастут до 5 млрд доз в следующем году и 3 млрд доз в этом году.

Сейчас четыре вакцины против Covid-19 одобрены для использования в Китае. Две от государственной фармацевтической группы Sinopharm, одна от Sinovac и одна от CanSino Biologics. Пятая вакцина, разработанная фирмой Anhui Zhifei Longcom, получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях в ограниченном количестве.