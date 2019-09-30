В Китае в результате ужасного пожара на фабрике погибли 19 человек.
Трагедия произошла в ночь на 30 сентября в городе Нинбо. Об этом сообщает Sina.
Как отмечается, восемь человек удалось спасти, из них трое были травмированы. Спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут людей. Число пострадавших может увеличиться.
Пожар произошел на предприятии, что производит предметы первой необходимости. Причины возгорания пока неизвестны.
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В Сумах на заводе пластиковых бутылок и крышек произошел взрыв. Пострадали 10 человек, 2 в реанимации.
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