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понедельник, 30 сентября 2019 22:18

В Китае в результате ужасного пожара на фабрике погибли 19 человек

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В Китае в результате ужасного пожара на фабрике погибли 19 человек
Причина пожара на данный момент неизвестна. Фото: AP

В Китае в результате ужасного пожара на фабрике погибли 19 человек.

Трагедия произошла в ночь на 30 сентября в городе Нинбо. Об этом сообщает Sina.

Как отмечается, восемь человек удалось спасти, из них трое были травмированы. Спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут людей. Число пострадавших может увеличиться.

Пожар произошел на предприятии, что производит предметы первой необходимости. Причины возгорания пока неизвестны.

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В Сумах на заводе пластиковых бутылок и крышек произошел взрыв. Пострадали 10 человек, 2 в реанимации.

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Дата
30
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