В Китае сомневаются, что Covid-19 возник у них

Где зародился вирус и как он возник - неизвестно. Фото: REUTERS

Высокопоставленный китайский дипломат Ван И выразил сомнение в том, что коронавирус произошел именно из Китая.

"За последние месяцы мы видели отчеты... показывающие, что вирус возник в разных частях мира и, возможно, возник раньше, чем в Китае", - сказал Ван репортерам во время визита в Норвегию, сообщает Reuters.

Он полагает, что хотя Китай был первой страной, которая сообщила о существовании вируса Всемирной организации здравоохранения, это не означает, что вирус возник именно в этой стране.

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"Где зародился вирус и как он возник, следует оставить на усмотрение ученых и медицинских экспертов. Его не стоит политизировать или стигматизировать. Кто был нулевым пациентом? Это все еще неизвестно", - сказал Ван.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал привлечь Китай к ответственности, если будет доказана вина Пекина в распространении пандемии коронавируса.