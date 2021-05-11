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вторник, 11 мая 2021 11:00

В Китае резко замедлился рост населения

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В Китае резко замедлился рост населения
Население Китая стремительно снижается. Фото: ukurier

В Китае упала рождаемость и замедлился рост численности населения.

11 мая Национальное статистическое бюро КНР сообщило про самое низкое число рождаемости с 1961 года, когда в стране был массовый голод, пишет Радио Свобода.

Резкое снижение рождаемости вместе с увеличением продолжительности жизни угрожает демографическим кризисом, который может подорвать рост экономики страны.

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Сейчас почти 19% населения Китая составляют люди, которые старше 60 лет. Эта прослойка населения выросла на 6% за десятилетие.

Несколько лет назад власти Китая отменили политику "одного ребенка", которая действовала с 1980 года. Большинство китайских семей могли иметь только одного ребенка. Однако рождаемость в стране падает в течение последних четырех лет. В 2020 году она упала на 15%.

Национальное космическое агентство США NASA обвинило Китай в несоблюдении ответственных стандартов космического мусора из-за падения обломков ракеты "Long March 5B" в Индийский океан.

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Дата
11
мая

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