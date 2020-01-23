В Китае разработали метод лечения коронавируса

Метод успешно использовали в Ухане, где в декабре зафиксировали вспышку коронавируса нового типа. Фото: synevo.ua.

В Китае разработали успешный метод нового коронавируса пневмонии.

Врачам удалось разработать успешный метод с использованием экстракорпорального насыщения крови кислородом, предает Dailymail.

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Метод успешно использовали в Ухане, где в декабре зафиксировали вспышку коронавируса нового типа. Благодаря насыщения крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии. По словам медиков, после лечения состояние пациента стабилизировалось и продолжает улучшаться. Вскоре мужчину могут выписать из карантина.

Количество заболевших коронавирусом в Китае стремительно растет. Сегодня утром сообщили о 547 подтвержденных случаях и 17 умерших. Во всем мире с начала декабря зарегистрировали 555 случаев болезни.