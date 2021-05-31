В Китае отказались от политики "одна семья - два ребенка"

В Китае ввели политику "одна семья - трое детей". Фото: ato.today

В Китае решили отказаться от политики ограничения рождаемости "одна семья - два ребенка". Теперь семьям разрешили иметь троих детей.

Такое решение приняло политбюро ЦК Компартии КНР в качестве предотвращения старения населения, пишет Xinhua.

Политика ограничения количества детей в семье действовала с 2015 года. До этого с 1979 года действовала политика "одна семья - один ребенок". Тогда на государственном уровне было признано, что огромное количество людей перегружают земельные, водные и энергетические ресурсы страны.

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Вначале мая 2021-го в Китае опубликовали результаты переписи населения. Оказалось, что в стране зафиксировали самый низкий показатель роста населения за последние несколько десятилетий.

В прошлом году в Китае родилось около 12 млн детей. Это самый низкий показатель с 1960-х годов.

СМИ сообщили, что если такая тенденция рождаемости сохранится, то к 2025 году Индия со средним приростом населения в 1% обгонит Китай по демографическим показателям.

В марте 2020-го в Китае для пар, которые хотят расстаться, ввели 30-дневный период для обсуждения этого решения. Из-за этого в первом квартале 2021 года количество разводов значительно уменьшилось за последние несколько лет.