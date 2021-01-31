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воскресенье, 31 января 2021 03:53

В Китае казнили бывшего главу госкомпании

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В Китае казнили бывшего главу госкомпании
Расследование против него начали в 2018 году, после этого Сяоминь исключили из коммунистической партии. Фото: Bloomberg

Китайские власти казнили бывшего руководителя государственной компании China Huarong Asset Management Co. Лая Сяоминя, его обвинили в масштабном взяточничестве и многоженстве.

Сяоминя приговорили к смертной казни 5 января, его признали виновным в растрате более 25 млн юаней (примерно 3,9 млн долларов), в том, что он получил взяток на 1,79 миллиарда юаней (примерно 278 млн долларов), а также в длительном сожительстве с любовницами при наличии жены. Об этом сообщает государственное телевидение КНР.

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Расследование против него начали в 2018 году, после этого Сяоминя исключили из коммунистической партии.

В Беларуси приговорили к смертной казни 30-летнего мужчину, который убил 2 пенсионеров в Слуцке.

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