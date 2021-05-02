В Кении полицейские ранили журналистку из Германии

В результате обстрела мирной демонстрации в Найроби капсулами со слезоточивым газом ранения получила корреспондент DW в Восточной Африке Мариэль Мюллер.

Об этом сообщает DW. Отмечается, что в столице Кении журналистка вместе с оператором освещала демонстрацию против безработицы, вызванной локдауном, а также против полицейского произвола.

По словам Мариэль Мюллер, капсула со слезоточивым газом попала ей в ногу во время записи интервью.

Журналисты нередко становятся жертвами нападений. Так, в Киеве парень на самокате побил ведущего "Телевидение Торонто" Романа Винтонива (Майкл Щур).