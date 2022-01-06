В Казахстане остановились банки, в Алмате утром стреляли

Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию. Фото: Reuters

В центре крупнейшего города Казахстана Алматы силовики оцепили периметр площади, согнали около 50 единиц техники - БТРы и военные грузовики.

Об этом утром четверга сообщил Telegram-канал Sputnik Казахстан

На площади находились около 200 протестующих с оружием. По состоянию на 6 утра раздалось около десяти выстрелов, произошла перестрелка.

Военные на БТР и бронемашинах взяли протестующих в кольцо. Заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 м. Подъехали три КамАЗа с военнослужащими.

Потом военные сняли оцепление и покинули площадь.

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В столице страны Нур-Султане по периметру правительственных учреждений выставили охрану. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Люди идут на работу.

Представитель Национального банка Казахстана Олжас Рамазанов сообщил о приостановке работы всех банков.

Объяснил это "проведением контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг".

В Нур-Султане - очереди у отделения Халык банка. Люди массово снимали там деньги, поскольку другие банки закрыты. Второй день из-за отсутствия интернета в магазинах нет безналичного расчета.

5 января силовики начали активную фазу подавления акций протеста в Алматы, которую власть называет антитеррористической операцией. Протесты в Казахстане начались из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации.