В Казахстане массово задерживают участников протеста

В Казахстане в день президентских выборов происходят массовые задержания участников акций протеста, которые вышли на улицы в разных городах.
"Более сотни людей, скандировали" Бойкот! ", Задержан в день президентских выборов в центре Алматы, рядом с площадью Астана. Полицейские, в том числе бойцы спецподразделений, грубо задерживали людей и заталкивали их в автозаки, - сообщает Радио Азаттык.
В Нур-Султане задержания проходили возле дворца "Жастар", где собрались несколько сотен граждан, пришедших с голубыми воздушными шарами и скандировали: "Алга, Казахстан!", "Бостандик" ( "Свобода"), требуя честных выборов.
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Задержано около 20 человек в Шымкенте. Присутствующие ничего не скандировали, однако полицейские затолкали их в машины.
Сегодня в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы, первые в новейшей истории страны, в которых Нурсултан Назарбаев не участвует в качестве кандидата.
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