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воскресенье, 09 июня 2019 15:19

В Казахстане массово задерживают участников протеста

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В Казахстане массово задерживают участников протеста
В Казахстане в день президентских выборов происходят массовые задержания участников акций протеста, которые вышли на улицы в разных городах. ФОТО: рАДИО АЗАТТЫК

В Казахстане в день президентских выборов происходят массовые задержания участников акций протеста, которые вышли на улицы в разных городах.

"Более сотни людей, скандировали" Бойкот! ", Задержан в день президентских выборов в центре Алматы, рядом с площадью Астана. Полицейские, в том числе бойцы спецподразделений, грубо задерживали людей и заталкивали их в автозаки, - сообщает Радио Азаттык.

В Нур-Султане задержания проходили возле дворца "Жастар", где собрались несколько сотен граждан, пришедших с голубыми воздушными шарами и скандировали: "Алга, Казахстан!", "Бостандик" ( "Свобода"), требуя честных выборов.

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Задержано около 20 человек в Шымкенте. Присутствующие ничего не скандировали, однако полицейские затолкали их в машины.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы, первые в новейшей истории страны, в которых Нурсултан Назарбаев не участвует в качестве кандидата.

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