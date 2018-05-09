В Каннах показали украинский фильм "Донбасс"

На Каннском кинофестивале презентовали украинский фильм "Донбасс" о событиях на востоке Украины. Фото: Кhhar

На международном кинофестивале в Каннах состоялась премьера украинского фильма "Донбасс", который примет участие в в одной из конкурсных программ фестиваля.

Режиссер картины - Сергей Лозница, передает УНН.

"Донбасс" был снят в сотрудничестве нескольких стран: Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии. В фильме рассказали всю правду о том, что происходило на востоке Украины.

"В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами", - прокомментировал фильм кинопродюсер "Артхаус Трафик".

Сценарий картины основан на реальных событиях, в съемках использовали даже любительские военные ролики.

"Режиссера Сергея Лозницы нравится флиртовать с документальным жанром. После "Нежной", представленной на конкурсе в 2017 году, в своем шестом длинном метре в официальном отборе он использует любительские военные видеоролики, чтобы показать войну на Донбассе ", - так отозвались о Лознице организаторы фестиваля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовился к Каннскому фестивалю - умер режиссер и продюсер

Выход ленты "Донбасс" в украинском прокате будет в 2018 году.

71-й Международный кинофестиваль в Каннах открылся 8 мая, за золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов. Кроме того фестиваль впервые с 2004 года открыл фильм не на французском и английском языке.