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понедельник, 16 декабря 2019 10:02

В Канаде ожидают увеличить население за счет миллиона новых мигрантов

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В Канаде ожидают увеличить население за счет миллиона новых мигрантов
В Канаде ожидают миллион мигрантов за два года. Фото: nashvancouver.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассчитывает, что в течение следующих двух лет в страну прибудет миллион мигрантов со всего мира. Плату за гражданство могут отменить.

Такие надежды он выразил в мандате к новому министру иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марку Мендичино.

В обширном документе говорится об ожидании правительства от деятельности министерства иммиграции и беженцев. На Мендичино полагаются в выполнение плана правительства по приглашению в Канаду больше людей, включая беженцев, которые примут участие в развитии экономики страны. В частности, облегчить общинам приглашение профессиональных работников, которые им больше всего нужны.

"Обеспечить эффективное выполнение увеличенного ежегодного плана уровней иммиграции Канады на 2020-2022 годы, привлекая в Канаду более миллиона новых постоянных жителей. Это продлевает наш скромный и ответственный рост иммиграции с акцентом на приглашении высококвалифицированных людей, которые могут помочь построить более сильную Канаду", - говорится в документе.

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Трюдо также заявил, что в будущем в Канаде могут отменить плату за гражданство для тех, кто выполнил требования, необходимые для его получения.

Кроме того, в стране планируют организовать отдельный канал приема беженцев, чтобы обеспечить безопасный приют для правозащитников, журналистов и гуманитарных работников, которым угрожает опасность. Цель - переселять до 250 человек в год.

В то же время, в стране планируют усилить меры борьбы с незаконными мигрантами.

Киевлянка Евгения Кокорева рассказала, как переехала жить в город Торонто в Канаде и устроиться там на работу.

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