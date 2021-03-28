В Каире обрушился многоэтажный дом: десятки погибших

Тела 22 погибших извлечены из-под завалов девятиэтажного жилого дома, рухнувшего в одном из районов Каира - Гиср-эс-Суэйс. Об этом в субботу, 27 марта, сообщило издание El Balad.

Весь день на месте ЧП работали спасатели и спецтехника. К вечеру специалисты приступили к осмотру примыкавших к этому дому зданий на предмет выявления возможной угрозы конструкциям соседних построек.

По данным издания, к вечеру число погибших увеличилось до 22 человек, пострадали 25. Продолжается поиск троих пропавших без вести.

По данным агентства, подобные случаи не являются редкостью.

Эксперты отмечают, что в Каире около 40% построек не зарегистрированы и возведены с нарушениями. И в первую очередь это касается бедных кварталов.

Жилой многоквартирный дом в Лангенцерсдорфе, недалеко от Вены, загорелся, и часть его рухнула после взрыва в пятницу утром.