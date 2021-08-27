В Кабуле погибли граждане Великобритании

В Британии сообщили о гибели своих граждан. Фото: Reuters

Среди погибших в Кабуле были два гражданина Великобритании и ребенок мужчины с британским гражданством.

"Это были невинные люди, и это трагедия, что, когда они пытались спасти своих близких, они были убиты робкими террористами", - сказал министр иностранных дел Доминик Рааб, передает ВВС.

Рааб сказал, что он глубоко опечален известием о смертельных случаях. Добавил, что еще двое британцев получили ранения.

Министр заявил, что смертельная атака возле аэропорта "подтверждает, почему мы делаем все возможное, чтобы вывезти людей".

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"Мы не будем отворачиваться от тех, кто смотрит на нас в час нужды, и террористы нас никогда не запугают", - добавил он.

26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула, жертвами которой стали десятки людей. Сопричастность ИГИЛ к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.