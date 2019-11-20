В Италии произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков, есть погибшие

В итальянской провинции Мессина произошел взрыв на фабрике фейерверков.
В результате инцидента погибли четыре человека и еще двое пропали без вести. Среди жертв 71-летняя жена владельца фабрики, передает ANSA.
После взрыва на производстве начался пожар. На данный момент спасатели потушили огонь и начали разбирать завалы.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что рабочие использовали на фабрике сварочный аппарат для монтирования железных дверей.
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#Esplosione Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 20 #vigilidelfuoco al lavoro per le ricerche dell'ultimo disperso #20novembre 19:00 pic.twitter.com/BfoW37LcBH— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 20 листопада 2019 р.
Во время утилизации боеприпасов на военных складах в Балаклее на Харьковщине прогремели взрывы днем 15 ноября. На месте погибли двое саперов. 17 ноября в больнице скончался третий пострадавший.
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