В Италии произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков, есть погибшие

В Италии прогремел взрыв на фабрике фейерверков. Фото: ANSA

В итальянской провинции Мессина произошел взрыв на фабрике фейерверков.

В результате инцидента погибли четыре человека и еще двое пропали без вести. Среди жертв 71-летняя жена владельца фабрики, передает ANSA.

После взрыва на производстве начался пожар. На данный момент спасатели потушили огонь и начали разбирать завалы.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что рабочие использовали на фабрике сварочный аппарат для монтирования железных дверей.

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Во время утилизации боеприпасов на военных складах в Балаклее на Харьковщине прогремели взрывы днем ​​15 ноября. На месте погибли двое саперов. 17 ноября в больнице скончался третий пострадавший.