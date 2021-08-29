В Италии посетителя пиццерии оштрафовали за отсутствие Covid-паспорта

Контроллеры оштрафовали на 400 евро мужа. Фото: Pixabay

В итальянском городе Ровиго оштрафовали мужчину, который решил пообедать в пиццерии не имея "зеленого пропуска" – документа, что свидетельствует о вакцинации против коронавируса, негативном ПЦР-тесте или недавнем выздоровлении.

Наличие пропуска в Италии должны проверять владельцы заведения, но с проверкой могут прийти и специальные контроллеры, пишет 24 канал.

Именно контролеры оштрафовали на 400 евро мужчину. Также на 1000 евро оштрафовали владельца пиццерии, который не проверил посетителя.

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Третья по величине авиакомпания в США Delta Air Lines ежемесячно будет штрафовать невакцинированных сотрудников на $200.