В Испании запретили бросать животных

Животные в Испании больше не могут быть изъяты или покинуты.
Об этом сообщило El Pais.
Также там запретили плохое обращение с ними. Это касается всех животных.
Среди новых мер есть нормы относительно совместного опеки над животными при разводе. К примеру, судья может установить, каким образом расходы на домашнее животное должны покрываться между двумя сторонами. Более того, судьи смогут ограничить доступ родителей к детям в случаях разлуки, если они жестоко обращались со своими домашними животными.
"Раньше их сводили к статусу вещи, а теперь закон признает их живыми существами, обладающими способностью мыслить и чувствовать", - рассказала автор подписей, предшествовавших таким изменениям, Нурия Менендес де Льяно.
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Домашние животные теперь могут быть включены в завещания.
Кроме того, в стране готовят закон, запрещающий использование диких животных в цирках и продажу домашних животных в магазинах обычными гражданами. Более того, планируемая реформа Уголовного кодекса в Испании должна сделать наказание за жестокое обращение с животными более суровым.
Министр Испании призвал население есть меньше мяса, чтобы уберечь планету. Альберто Гарсон заявил о необходимости осознать огромное влияние на употребление мяса и соответствующим образом изменить свои привычки в пище.
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