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пятница, 07 января 2022 06:21

В Испании запретили бросать животных

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В Испании запретили бросать животных
Суд может ограничить доступ к детям после развода, если родители жестоко обращались с животным. Фото: Reuters.

Животные в Испании больше не могут быть изъяты или покинуты.

Об этом сообщило El Pais.

Также там запретили плохое обращение с ними. Это касается всех животных.

Среди новых мер есть нормы относительно совместного опеки над животными при разводе. К примеру, судья может установить, каким образом расходы на домашнее животное должны покрываться между двумя сторонами. Более того, судьи смогут ограничить доступ родителей к детям в случаях разлуки, если они жестоко обращались со своими домашними животными.

"Раньше их сводили к статусу вещи, а теперь закон признает их живыми существами, обладающими способностью мыслить и чувствовать", - рассказала автор подписей, предшествовавших таким изменениям, Нурия Менендес де Льяно.

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Домашние животные теперь могут быть включены в завещания.

Кроме того, в стране готовят закон, запрещающий использование диких животных в цирках и продажу домашних животных в магазинах обычными гражданами. Более того, планируемая реформа Уголовного кодекса в Испании должна сделать наказание за жестокое обращение с животными более суровым.

Министр Испании призвал население есть меньше мяса, чтобы уберечь планету. Альберто Гарсон заявил о необходимости осознать огромное влияние на употребление мяса и соответствующим образом изменить свои привычки в пище.

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