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понедельник, 08 июля 2019 21:54

В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
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В Испании во время забега быков пострадали 5 человек. Фото: 24tv.ua
В Испании во время забега быков пострадали 5 человек. Фото: 24tv.ua
В Испании во время забега быков пострадали 5 человек. Фото: 24tv.ua
В Испании во время забега быков пострадали 5 человек. Фото: 24tv.ua
В Испании во время забега быков пострадали 5 человек. Фото: 24tv.ua

В Испании в рамках фестиваля "Сан Фермин" прошел знаменитый забег быков.

Во время мероприятия пострадали пять человек, среди них 46-летний и 23-летний американец. Об этом сообщает 24tv.ua.

Двое мужчин и женщина были госпитализированы с травмами головы. Еще один участник забега попал в больницу с ушибами. Пятом пострадавшему бык ударил рогом в спину, однако он отказался от госпитализации. Также местная организация "Красный Крест" сообщила, что к ним обратились 48 человек с менее серьезными или незначительными травмами.

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Забег быков продолжался 2 минуты 23 секунды. Это был один из восьми июльских забегов.

В Киеве 26 мая состоялся спортивно-благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". Зарегистрировали рекордное количество участников - более 18 тыс. На собранные средства приобретут оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии. "Пробег под каштанами" на День Киева проводят 27-й год подряд.

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