В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео

В Испании в рамках фестиваля "Сан Фермин" прошел знаменитый забег быков.

Во время мероприятия пострадали пять человек, среди них 46-летний и 23-летний американец. Об этом сообщает 24tv.ua.

Двое мужчин и женщина были госпитализированы с травмами головы. Еще один участник забега попал в больницу с ушибами. Пятом пострадавшему бык ударил рогом в спину, однако он отказался от госпитализации. Также местная организация "Красный Крест" сообщила, что к ним обратились 48 человек с менее серьезными или незначительными травмами.

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Забег быков продолжался 2 минуты 23 секунды. Это был один из восьми июльских забегов.

3 People Gored on First Day of Spanish Bull-Running Festival https://t.co/x6nSqh8N3r via @YouTube — Lane Lipton (@LaneLipton) 7 липня 2019 р.

VIDEO: Two Americans, Spaniard gored in Spain's Pamplona bull run.



First bull run of the week-long San Fermin festival lasts three minutes - leaves five people injured https://t.co/AEvahgKlWZ pic.twitter.com/hvK17Y3uGx — AFP news agency (@AFP) 8 липня 2019 р.

В Киеве 26 мая состоялся спортивно-благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". Зарегистрировали рекордное количество участников - более 18 тыс. На собранные средства приобретут оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии. "Пробег под каштанами" на День Киева проводят 27-й год подряд.