В Иране заявили о подготовке смягчения санкций

В ходе очередной встречи в Вене участников Совместной комиссии по ядерной сделке Ирана было достигнуто соглашение о смягчении санкций. Об этом сказал замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, сообщает ТАСС.
"Индивидуальные и секторальные санкции, такие как санкции в отношении энергетического сектора, финансового и банковского, на основании достигнутых пока соглашений должны быть сняты", – заявил Арагчи и добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.
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Отмечается, что сегодня делегации Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) подвели промежуточные итоги очередного раунда консультаций в Вене, отметив устойчивый прогресс. Следующее заседание пройдет 7 мая.
Иран официально обвинил Израиль в причастности к аварии на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе. В стране заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.
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