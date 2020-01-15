В Иране сожгли портрет британского посла и объявили его персоной нон грата

 
Ексклюзивы
1/5
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 306
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 225
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 747
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 459
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2232
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 2943
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3825
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17667
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7506
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
5
6
3
6
3
В Венеции пересохли водные каналы: в чем причина
В Венеции пересохли водные каналы: в чем причина
В Австралии могут исчезнуть некоторые виды лягушек и насекомых
В Австралии могут исчезнуть некоторые виды лягушек и насекомых
Снимает стресс: Елизавету II сфотографировали за рулем авто
Снимает стресс: Елизавету II сфотографировали за рулем авто
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах
Мужчина 3 недели жил в снегу на морозе: кадры невероятного спасения
Мужчина 3 недели жил в снегу на морозе: кадры невероятного спасения
Видео
Все видео
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Произошел взрыв на российском заводе
Произошел взрыв на российском заводе
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2547
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2007
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2871
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3879
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 882
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 864
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
среда, 15 января 2020 02:32

В Иране сожгли портрет британского посла и объявили его персоной нон грата

  Комментировать

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра объявили персоной нон грата и призвали к его депортации из страны.

В этот же день сторонники иранской власти демонстративно сожгли его портрет, сообщает The guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол Великобритании прокомментировал свое задержание в Тегеране

Автор: Atta Kenare
 
Иранские силовики задержали посла Великобритании Роба Макейра и продержали несколько часов. Его обвинили в подстрекательстве протестных настроений в Иране. Уже через час отпустили, обязав явиться на следственные действия по необходимости.

Напомним, что в Тегеране и других иранских городах проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания факта збивания украинского самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

Самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Иране сожгли портрет британского посла и объявили его персоной нон грата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 33509
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 10746
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 9729
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке Просмотров: 8289
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 7848
Мир
В Ираке арестовали человека, который выложил в сеть видео ракетного удара по самолету МАУ
В Ираке арестовали человека, который выложил в сеть видео ракетного удара по самолету МАУ Просмотров: 585
Американскую базу в Ираке снова обстреляли ракетами
Американскую базу в Ираке снова обстреляли ракетами Просмотров: 270
Продвигают интересы Ирана и борются с инакомыслием - что известно о корпусе, который сбил украинский самолет
Продвигают интересы Ирана и борются с инакомыслием - что известно о корпусе, который сбил украинский самолет Просмотров: 765
Зеленский обсудил с Трюдо сбитый самолет
Зеленский обсудил с Трюдо сбитый самолет Просмотров: 171
В Венеции пересохли водные каналы: в чем причина
В Венеции пересохли водные каналы: в чем причина
5
 Просмотров: 2466
Больше всего комментируют
11
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
8
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
Голосов: 1669
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua