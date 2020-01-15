В Иране сожгли портрет британского посла и объявили его персоной нон грата

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра объявили персоной нон грата и призвали к его депортации из страны.

В этот же день сторонники иранской власти демонстративно сожгли его портрет, сообщает The guardian.

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Иранские силовики задержали посла Великобритании Роба Макейра и продержали несколько часов. Его обвинили в подстрекательстве протестных настроений в Иране. Уже через час отпустили, обязав явиться на следственные действия по необходимости.

Напомним, что в Тегеране и других иранских городах проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания факта збивания украинского самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

Самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.