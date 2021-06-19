В Иране назвали победителя президентских выборов

 
Ексклюзивы
1/5
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 342
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 513
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 387
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1008
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1107
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 432
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1782
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1314
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7948
Фото
Все фото
7
3
4
5
5
Репрессии в Беларуси: тело оппозиционера отдали из колонии с разбитой головой
Репрессии в Беларуси: тело оппозиционера отдали из колонии с разбитой головой
Ураган затопил улицы и вызвал пожар
Ураган затопил улицы и вызвал пожар
Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке
Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке
Мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу: есть погибшие
Мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу: есть погибшие
В гавани затонули десять круизных лайнеров
В гавани затонули десять круизных лайнеров
Видео
Все видео
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Владельцы отелей перестрелялись за пляж. Есть погибшие и раненые
Владельцы отелей перестрелялись за пляж. Есть погибшие и раненые
Интервью
1/5
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 387
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1728
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 720
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 387
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 810
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 16:54

В Иране назвали победителя президентских выборов

  Комментировать
В Иране назвали победителя президентских выборов
Назвали победителя президентских выборов. Фото: Reuters

По предварительным результатам, на президентских выборах в Иране победил председатель Верховного суда Ибрагим Райс.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

"Райс набрал 17,8 миллиона голосов. Всего на выборах голосовали 28,6 миллиона человек", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран одобрил экстренное использование собственной Covid-вакцины

Нынешний президент Ирана Хасан Роухани не участвовал в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок на этом посту.

Во время телевизионной речи Рухани поздравил "избранного народом президента", не назвав его имени.

"Поскольку это еще не было официально объявлено, я отсрочу официальное поздравление. Однако понятно, кто получил голоса", - подчеркнул Рухани.

Россия предоставит Ирану усовершенствованный спутник Kanopus-V, который даст могу отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Иране назвали победителя президентских выборов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Создали самую жестокую террористическую организацию

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 10044
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 7407
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6669
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5292
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
5
 Просмотров: 3501
Мир
Украина продает сырье для российского оборонного комплекса - что о нас пишет мировая пресса
Украина продает сырье для российского оборонного комплекса - что о нас пишет мировая пресса
 Просмотров: 72
Соратника Навального объявили в международный розыск
Соратника Навального объявили в международный розыск Просмотров: 45
Репрессии в Беларуси: тело оппозиционера отдали из колонии с разбитой головой
Репрессии в Беларуси: тело оппозиционера отдали из колонии с разбитой головой
7
 Просмотров: 477
В Австрии ослабили карантин. Как именно
В Австрии ослабили карантин. Как именно Просмотров: 36
Ученые разрабатывают Covid-вакцину в съедобных полосках
Ученые разрабатывают Covid-вакцину в съедобных полосках Просмотров: 63
Больше всего комментируют
46
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
4
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Голосов: 431
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть