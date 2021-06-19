В Иране назвали победителя президентских выборов

По предварительным результатам, на президентских выборах в Иране победил председатель Верховного суда Ибрагим Райс.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
"Райс набрал 17,8 миллиона голосов. Всего на выборах голосовали 28,6 миллиона человек", - говорится в сообщении.
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Нынешний президент Ирана Хасан Роухани не участвовал в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок на этом посту.
Во время телевизионной речи Рухани поздравил "избранного народом президента", не назвав его имени.
"Поскольку это еще не было официально объявлено, я отсрочу официальное поздравление. Однако понятно, кто получил голоса", - подчеркнул Рухани.
Россия предоставит Ирану усовершенствованный спутник Kanopus-V, который даст могу отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.
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