В Ираке число погибших в протестах возросло до 340 человек

В Ираке во время протестов погибли 340 человек. Фото: Reuters

В Ираке число погибших в результате столкновений между полицейскими и протестующими выросло до 340, еще 61 человек получил ранения.

В пятницу, 22 ноября, на центральном мосту в Багдаде вновь произошло столкновение сотрудников служб безопасности с митингующими. Двое участников протестов погибли от пуль, еще двое - от прямого попадания канистрой со слезоточивым газом. Об этом сообщает Радио Свобода.

Также вблизи города Басра на юге Ирака правоохранители применили силу, чтобы открыть доступ к главному порту страны Умм-Каср, который протестующие блокировали пять дней. Однако работа порта до сих пор полностью не восстановлена.

Главный клирик шиитов Ирака Верховный аятолла Али ас-Систани 22 ноября призвал политиков реформировать избирательное законодательство, назвав это единственным способом остановить протесты.

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"Мы подчеркиваем, что важно принять закон о выборах и избирательной комиссии, потому что это будет означать, что страна обойдет большой кризис", - отметил представитель аятоллы.

Президент Ирака Бархам Салих предложил реформы, которые позволят законодателям избираться напрямую с каждого района, а не целых провинций, и участвовать в выборах индивидуально, а не в составе партийных списков. Протестующие считают, что такая реформа снизит власть партий и обеспечит лучшую представленность регионов во власти.

Протесты в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Их участники недовольны нехваткой рабочих мест, перебоями в подаче электроэнергии, нехваткой чистой воды, плохим образованием, низким уровнем здравоохранения, а также общей коррупцией. Ирак является пятым по величине производителем и экспортером нефти в мире. В то же время, по оценкам, около 20% населения страны живут в бедности. Безработица среди молодежи достигает 25%, что вдвое больше, чем в целом по стране.