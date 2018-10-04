В Ингушетии начались массовые протесты

Участники протестов в столице Ингушетии Магасе объявили свой митинг против изменения границы с Чечней бессрочным.
К центру города подтягивается все больше людей, пишет Telegram-канал "Ингушетия_2018".
У здания парламента республики и на прилегающих улицах собрались уже около 40 000 человек.
Кроме того, туда начали подвозить продукты, мебель и другие вещи, необходимые для создания соответствующих условий для бессрочной акции.
Российские власти начали стягивать к центру города войска.
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Парламент в Магасе ратифицировал соглашение об установлении административной границы между Чеченской Республикой и Ингушетией. За проголосовали 17 депутатов - большинство. Ранее документ подписали главы республик.
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