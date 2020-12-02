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среда, 02 декабря 2020 17:10

В Индонезии сожгли сотни запрещенных секс-игрушек

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В Индонезии сожгли сотни запрещенных секс-игрушек
В Индонезии конфискуют и сжигают секс-игрушки. Фото: inside__community

В Индонезии изъяли и уничтожили сотни секс-игрушек, так как на территории страны запрещена их продажа.

Власть убеждена, что использование секс-атрибутов вредит общественной морали, сообщает издание Vice.

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С 2015 года на территории страны пытаются строго контролировать продажу товаров. На таможне постоянно перехватывают партии груза и сжигают.

Спрос населения на секс-игрушки вырос в связи с пандемией.

27 ноября уничтожили 442 товара. Среди них были вибраторы, дилдо и другие игрушки.

Голливудская актриса 30-летняя Дакота Джонсон планирует выпустить игрушки для взрослых под маркой Maude.

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Дата
02
декабря

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