В Индии протестуют против предоставления гражданства беженцам из Афганистана и Пакистана: есть погибшие

В Индии продолжаются протесты. Фото: Reuters

В Индии, несмотря на запрет и отключении от интернета, продолжаются протесты. Требуют отменить права на получение гражданства нелегальным мигрантам из Афганистана, Пакистана и Бангладеш.

Число погибших в результате протестов продолжает расти, сообщает DW.

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Сегодня, во время столкновений в различных регионах страны погибло уже от 16 до 20 человек. Протесты продолжаются в столице Индии Нью-Дели и других городах страны.

Наибольшее количество жертв в штате Уттар-Прадеш, в котором около 20% из 200-мийльонного населения составляют мусульмане. Там погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе 8-летний мальчик. Большинство из погибших были застрелены. Также в штате было зафиксировано несколько случаев беспорядков.

Накануне во время протестов в индийской столице произошли беспорядки. Протестующие скандировали лозунги против премьер-министра Нарендры Моди и бросали камни, в ответ полиция применила против них водометы и дубинки. Власть пытается сдерживать беспорядки, вводя законы о чрезвычайных ситуациях, блокируя доступ к интернету и закрывая магазины и рестораны. Но митингующие обещают продолжать протесты до отмены закона о гражданстве.

Новое законодательство, принятое парламентом 11 декабря, позволяет предоставить гражданство миллионам нелегальных мигрантов, которые въехали в Индию из соседних Афганистана, Пакистана и Бангладеш до 2015 года. При этом речь идет только о немусульман. Правительство премьер-министра Нарендры Моди считает, что таким образом сможет защитить религиозные меньшинства от преследований в соседних странах.