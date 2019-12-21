В Индии протестуют против предоставления гражданства беженцам из Афганистана и Пакистана: есть погибшие

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1062
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 585
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1449
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 945
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1251
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1791
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2898
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 558
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2592
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
5
4
5
23
5
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
В России &quot;елкопад&quot;: ветер валит новогодних красавиц
В России "елкопад": ветер валит новогодних красавиц
Киевлянка рассказала, как начала проводить гастрономические туры в Грузии
Киевлянка рассказала, как начала проводить гастрономические туры в Грузии
Художница рисует самых милых в мире зверей
Художница рисует самых милых в мире зверей
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Видео
Все видео
В Индии протестуют против предоставления гражданства беженцам из Афганистана и Пакистана: есть погибшие
В Индии протестуют против предоставления гражданства беженцам из Афганистана и Пакистана: есть погибшие
Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone
Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Появилась первая реакция Трампа на голосование за импичмент
Появилась первая реакция Трампа на голосование за импичмент
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1251
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 585
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1224
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2844
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11385
Колонка
21 декабря 2019
Просмотров: 45
Наслідки війни
– Они все говорят после Освенцима: "Никогда больше пусть это не повторится", – каже Урсула. Понад 30 років працює гідом у ...
суббота, 21 декабря 2019 17:17

В Индии протестуют против предоставления гражданства беженцам из Афганистана и Пакистана: есть погибшие

  Комментировать
В Индии протестуют против предоставления гражданства беженцам из Афганистана и Пакистана: есть погибшие
В Индии продолжаются протесты. Фото: Reuters

В Индии, несмотря на запрет и отключении от интернета, продолжаются протесты. Требуют отменить права на получение гражданства нелегальным мигрантам из Афганистана, Пакистана и Бангладеш.

Число погибших в результате протестов продолжает расти, сообщает DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Люди вышли на протест из-за изнасилования 18-летней девушки

Сегодня, во время столкновений в различных регионах страны погибло уже от 16 до 20 человек. Протесты продолжаются в столице Индии Нью-Дели и других городах страны.

Наибольшее количество жертв в штате Уттар-Прадеш, в котором около 20% из 200-мийльонного населения составляют мусульмане. Там погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе 8-летний мальчик. Большинство из погибших были застрелены. Также в штате было зафиксировано несколько случаев беспорядков.

Накануне во время протестов в индийской столице произошли беспорядки. Протестующие скандировали лозунги против премьер-министра Нарендры Моди и бросали камни, в ответ полиция применила против них водометы и дубинки. Власть пытается сдерживать беспорядки, вводя законы о чрезвычайных ситуациях, блокируя доступ к интернету и закрывая магазины и рестораны. Но митингующие обещают продолжать протесты до отмены закона о гражданстве.

Новое законодательство, принятое парламентом 11 декабря, позволяет предоставить гражданство миллионам нелегальных мигрантов, которые въехали в Индию из соседних Афганистана, Пакистана и Бангладеш до 2015 года. При этом речь идет только о немусульман.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди считает, что таким образом сможет защитить религиозные меньшинства от преследований в соседних странах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Индии протестуют против предоставления гражданства беженцам из Афганистана и Пакистана: есть погибшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

Самое читаемое
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 28989
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 21943
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 15300
Зеленский объявил ультиматум Раде
Зеленский объявил ультиматум Раде 4 Просмотров: 13815
Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года
Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года
20
 Просмотров: 7155
Мир
На митинг за объединение Беларуси с Россией пришел один человек
На митинг за объединение Беларуси с Россией пришел один человек
Россия хочет достроить "Северный поток 2" несмотря на санкции США
Россия хочет достроить "Северный поток 2" несмотря на санкции США Просмотров: 540
Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone
Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone
 Просмотров: 306
Составили рейтинг миллиардеров, наиболее потеряли и умножили заработки
Составили рейтинг миллиардеров, наиболее потеряли и умножили заработки Просмотров: 369
Германия выступила против санкций США по "Северному потоку 2"
Германия выступила против санкций США по "Северному потоку 2" Просмотров: 405
Больше всего комментируют
5
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
4
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4
Зеленский объявил ультиматум Раде
3
ГБР пришло с обысками в офис партии Порошенко
2
Путин оправдал нападение СССР на Польшу
Голосов: 1111
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua