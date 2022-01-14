В Индии поезд сошел с рельсов – есть погибшие, десятки пострадавших

Из-за устаревшей железнодорожной сети аварии в Индии не редкость. Фото: Pexels

По меньшей мере, пять человек погибли и более 45 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов в индийском штате Западная Бенгалия.

Об этом сообщает AP.

Авария произошла в четверг.

"Двенадцать вагонов поезда сошли с рельсов, а три опрокинулись", - говорится в сообщении.

Пассажиры застряли в скрученном металле и обломках. Их вытаскивали спасатели. Все раненые находятся в больнице.

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Старший служащий железной дороги Гюнет Каур сообщила, что правительство предоставит финансовую компенсацию семьям погибших и всех пострадавших. Причины аварии расследуются.

В Индии аварии случаются на огромной, но устаревшей железнодорожной сети. Она обслуживает 9000 пассажирских поездов и перевозит около 23 миллионов пассажиров в день.

Между селами Угринов и Клузов недалеко от Ивано-Франковска пассажирский поезд Киев - Ивано-Франковск протаранил ВАЗ 2109. Авария произошла 13 декабря примерно в 23:30. В автомобиле ехали 29-летний мужчина и 36-летняя женщина, оба погибли.