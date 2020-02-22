В Индии нашли уникальное месторождение, которое сделает страну второй в мире по запасу золота

В Индии нашли золотой рудник. Фото: Times of India.

В Индии нашли месторождение золотой руды, запасы которого оценивают почти в 3000 тонн. Это в пять раз превышает текущий запас страны.

Находку обнаружили в районе Сонбхадра в северной провинции Уттар Прадеш, пишет Times of India.

Если подсчеты ученых верны, то страна за золотым запасом выйдет на второе место в мире после США. Сейчас запасы Индии оцениваются в 620 тонн, в США - 8,1 тыс. тонн. На втором месте - Германия с запасами золота 3,4 тыс. тонн.

Кроме золота, индийские геологи там также нашли другие полезные ископаемые.

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Работу по поиску золотых запасов в Сонбхадри Геологическая служба Индии начала почти 20 лет назад. Для начала полномасштабной добычи нужно получить согласие властей.

Накануне сообщалось, что мировые цены на золото растут 6 дней подряд и 21 февраля достигли максимального за последние 7 лет значения. Причиной этого называют опасения инвесторов, что вспышка китайского коронавируса может иметь серьезные последствия для мировой экономики.