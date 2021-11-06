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воскресенье, 07 ноября 2021 00:59

В Индии десятки человек умерли из-за поддельного алкоголя

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В Индии десятки человек умерли из-за поддельного алкоголя
Головний міністр штату Нітіш Кумар пообіцяв вжити суворих заходів проти тих, хто визнаний винним у трагічних смертях. Фото: Pixabay

Не менее 33 человек погибли в индийском штате Бихар из-за отравления контрафактным алкоголем, сообщает телеканал NDTV.

"Два должностных лица — начальник полицейского участка Наутана и охранник в деревне — были отстранены от работы за свою небрежность. Один из предполагаемых продавцов умер, в то время как другой скрывается, был начат его поиск", — сказал заместитель генерального инспектора полиции округа Чампаран Пранав Кумар Правин.

Главный министр штата Нитиш Кумар пообещал принять строгие меры против тех, кто признан виновным в трагических смертях, но выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.

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Запрет на продажу и производство алкоголя вступил в силу в Бихаре с 2016 года, после чего в штате образовался нелегальный рынок алкоголя, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за последний год от употребления некачественного спиртного в штате скончались около 100 человек.

В Белгород-Днестровске Одесской области семья из трех человек отравилась неизвестным веществом. 63-летняя женщина скончалась, ее 68-летний муж не помнит. А их 45-летняя дочь – в коме.

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