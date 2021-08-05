В Греции сильнейшие пожары: десятки человек госпитализированы из-за проблем с дыханием

В Греции бушуют пожары. Фото: Reuters

Из-за сильного задымления в Афинах десятки людей обратились в больницы с проблемами дыхания.

Служба скорой помощи EKAV получила 77 звонков от людей с проблемами дыхания. EKAV отправила 10 машин скорой помощи в район, находящийся за пределами пожара в Варимпампи, чтобы помочь всем, кто оказался в беде, сообщает Ekathimerini.

Людям, страдающим сердечными или легочными заболеваниями, и пожилым людям посоветовали сохранять прохладу и оставаться дома, пока дым не рассеется и температура не снизится до более допустимых уровней.

Родителей в районах, пострадавших от задымления, предупредили держать своих маленьких детей в помещении.

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В Греции зафиксировали экстремальную жару - ночью в Афинах 33 градуса жары. Музеи и памятники останавливают работу.