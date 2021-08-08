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понедельник, 09 августа 2021 03:29

В Греции разбился пожарный самолет

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В Греции разбился пожарный самолет
Фото: twitter.com/directnewsgr

На греческом острове Закинф в Ионическом море во время операции разбился пожарный самолет Petzetel. Пилот самолета жив, он в хорошем состоянии.

Об этом сообщает AMNA. По данным пожарной бригады, пилот самолета был эвакуирован с места крушения с помощью пожарных, которые поспешили на помощь.

Самолет находился вместе с другим самолетом Pezjedel и был направлен для подкрепления наземных сил с воздуха для тушения небольшого пожара в районе Лагоподо-Махайрадо.

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Обстоятельства аварии будут расследованы компетентными органами. Самолет принадлежал 359-й авиаэскадрилье государственной службы на Кефалонии.

Причиной колоссальных пожаров в Греции могут быть не только природные факторы, но и вполне человеческие. Греческая полиция арестовала нескольких подозреваемых в поджогах.

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