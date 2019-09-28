В Греции из-за пожара на пароме эвакуировали более полутысячи пассажиров

В Греции в порту Игуменица завершили эвакуацию 538 пассажиров с парома, на котором произошел пожар.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По предварительной информации, возгорание произошло в четвертом гараже, загорелись два грузовых автомобиля.
Пожар начался сразу после выхода парома из порта.
Судно вернулось, и началась эвакуация 538 пассажиров. Вместе с пассажирами эвакуировали и большую часть экипажа. Двух людей с проблемами дыхательных путей доставили в больницу.
Эвакуация завершилась без проблем, говорится в сообщении.
Как отмечается, пожарные уже взяли пожар под контроль.
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Пором Olympic Champion был построен в 2000 году и имеет общую длину 204 метра и ширину 26,13 метра.
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