В городских парках разбрасывать навоз - как борются с массовыми празднования Вальпургиевой ночи

Как шведский город предотвращал празднованием Вальпургиевой ночи. Фото: g-switch.org

В шведском городе Лунд разбросали навоз в парках, во избежание массовых собраний и распространение коронавируса. 30 апреля горожане до сих пор ежегодно праздновали окончание зимы - пели и разжигали костер в парках и садах.

Также ограничат входы на территорию главного городского парка, сообщает ВВС.

"Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля. Навоз из куриного помета очень вонючий. Мы получаем возможность удобрять газоны, и в то же время это будет вонять и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво", - заявлял накануне Густав Лундблад из местного муниципалитета.

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В спонтанных празднествах Вальпургиевой ночи участвуют в 30000 гороян. Лунд - одно из важнейших университетских городов Швеции. Среди 125 000 жителей большинство - студенты.

Считается, что в эту ночь слабеет граница между мирами мертвых и живых. Люди разжигают костер, чтобы отогнать мертвых и неприкаянных духов, которые по поверью блуждают в эти времена среди живых.