В горах австрийского Тироля сошла лавина: погибли 5 человек

Снежная лавина в Австрии убила 5 человек. Фото: rbc.ua

На границе Австрии и Швейцарии в результате схода снежной лавины погибли пять человек.

Об этом сообщает австрийский телерадиовещатель ORF.

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Трагедия произошла в горах австрийского Тироля в городе Шписси.

"На тирольско-швейцарской границе в Шписсе в пятницу в результате схода лавины погибли пять человек. Шестого человека доставили больницу", - говорится в сообщении.

Личности и национальность погибших не сообщается.

По состоянию на пятницу, 4 февраля, в Австрии зафиксировано не менее 50 лавин.

В октябре четыре человека погибли, один пострадал в результате схода лавины со склона вулкана Чимборасо в одноименной провинции, расположенной в центральной части Эквадора. На склоне в момент инцидента находились 12 человек.