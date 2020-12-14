В Google назвали причину глобального сбоя

Сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Фото: google.com

Google объяснили, что глобальные перебои в работе сервисов 14 декабря были связаны со сбоем в системе аутентификации, возникший из-за проблем с квотой внутреннего хранилища.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

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"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, требующие от пользователей входа в систему, выдавали большое количество ошибок", - говорится в сообщении.

14 декабря пользователи во многих странах мира, в том числе и в Украине, столкнулись со сбоем в работе сервисов Google. Речь шла о почтовый сервис Gmail, видеосервис YouTube, облачное хранилище Google Drive и другое.