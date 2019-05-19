В Гондурасе разбился самолет: есть погибшие

Самолет упал в море вскоре после взлета. Фото: Reuters

В море у острова Роатан на севере Гондураса разбился самолет. Погибли 5 иностранных граждан.

Самолет упал в море вскоре после взлета. Погибли 5 человек в том числе пилот. Они были гражданами США, передает Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новое ЧП с самолетом SSJ-100 в Росии

Правда по информации местных СМИ, четверо погибших пассажиров граждане Канады, американцем был только пилот.

Причины инцидента пока не называют.

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, под вечер 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время попросило аварийную посадку. В России официально сообщили о 41 погибшем, еще 10 человек попали в больницу