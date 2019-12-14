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суббота, 14 декабря 2019 17:59

В Германию зовут квалифицированных работников

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В Германию зовут квалифицированных работников
Ангела Меркель пригласила в Германию только квалифицированных работников Фото: dw.com

Германия будет принимать на работу квалифицированных рабочих из стран, не входящих в Евросоюз.

Об этом заявила Ангела Меркель, передает Handelsblatt.

"Мы знаем, что многие сектора и предприятий отчаянно ищут специалистов. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы было достаточно квалифицированных работников. Иначе компаниям придется перемещаться - и мы, конечно, этого не хотим", - сказала Меркель в субботу.

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В июне депутаты немецкого Бундестага большинством голосов приняли закон, который значительно упрощает трудоустройство квалифицированных работников не из стран-членов ЕС. Закон вступает в силу 1 марта 2020 года.

Принятый документ предусматривает упрощение трудоустройства работников-иностранцев для всех без исключения сфер, а не только для тех, где наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы. Также теряет силу нынешняя норма, согласно которой перед трудоустройством иностранца из-за пределов ЕС роботодавець должен был проверить, не претендуют на это рабочее место граждане ФРГ или стран-членов ЕС, отмечает агентство новостей dpa.

Кроме того, тем иностранцам из-за пределов ЕС, которые владеют немецким языком и имеют соответствующую квалификацию, разрешено прибыть в ФРГ с целью поиска работы и находиться здесь в статусе соискателя до шести месяцев. Впрочем, такие иностранцы при поиске рабочего места без права на получение социальных выплат.

За январь-октябрь этого года работники перечислили в Украину $9,7 млрд.

"За частным переводам из-за рубежа актуальна цифра за 10 месяцев - это $ 9700000000. Это почти как в прошлом году - там было на 7% меньше. К концу года мы ожидаем около $ 11500000000, и это также соответствует прошлом году ", - сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

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