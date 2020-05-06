В Германии зафиксировали 554 инфицированных Covid-19 за сутки

Первый случай заболевания Covid-19 в Германии обнаружили 27 января. Фото: www.shutterstock.com

На 1:00 6 мая в стране диагностировано 166 706 случаев болезни, 135 100 пациент уже выздоровел, 6993 умерли.

Первый случай заболевания Covid-19 в Германии обнаружили 27 января. Такие данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

За последние сутки в Германии на коронавирус заболели 554 человека.

Продолжают бороться с болезнью 24 613 пациента.

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4 мая Германия начала открывать школы, массовые мероприятия запрещены до конца лета. 20 апреля Германия ослабила карантин для небольших магазинов.