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пятница, 15 ноября 2019 12:49

В Германии задержали преступников, которые трудоустраивали украинских "туристов"

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В Германии задержали преступников, которые трудоустраивали украинских &quot;туристов&quot;
Задержали группу, которая трудоустройством украинский в Германии. Фото: dw.

В Германии разоблачена группировка преступников, которое в масштабах страны занималось незаконным трудоустройством украинский.

Работать устраивали людей из Восточной Европы, преимущественно из Украины, приезжавших в качестве туристов и не имели права работать, пишет dw.

Злоумышленники выдавали им фальшивые документы и удостоверения для прохождения регистрации в местных органах власти и в социальных и страховых службах. Кроме того, преступная группировка имела собственное агентство, которое помогало Украинский нелегально трудоустроиться, а также оказывало поддержку с поиском жилья вблизи места работы.

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В Верховной Раде рассматривают закон о "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу"

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Дата
15
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