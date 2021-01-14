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В Германии попытались осуществить коммунистический переворот

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В Германии попытались осуществить коммунистический переворот
Роза Люксембург / Wikipedia

15 января 1919-го правые военизированные формирования подавили переворот, организованный в Берлине группой радикальных социалистов-революционеров. Во время подавления убили лидеров переворота - Карла Либкнехта и Розу Люксембург.

Поражение Германии в I мировой войны в ноябре 1918-го и тяжелые социально-экономические условия, которые наступили после, включая нехватку пищи, заставили многих немецких социалистов радикализироваться. Хотя партия Социал-демократов по-прежнему была крупнейшей в Рейхстаге, количество ее членов сократилось на три четверти.

В то время меньшинство, которое вышло из партии социалистов, образовала свою "Независимую социалистическую партию". Ее возглавили революционные марксисты Роза Люксембург и Карл Либкнехт.

В 1916-м Люксембург под псевдонимом Юниус опубликовала трактат, в котором обвиняла власть Германии, что та втянула страну в войну за империалистические и капиталистические интересы. Она писала, что социал-демократы предали немецкий рабочий класс, и единственным выходом является международная классовая революция, подобная к той, которую впоследствии начал Владимир Ленин и большевики в России в 1917 году.

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6 января 1919-го, за несколько недель до мирной конференции в Париже, которая определит будущее Германии, революционеры собрались в Берлине, чтобы начать революцию. Люксембург призвала последователей не делать попыток государственного переворота, пока не получат достаточную общественную поддержку. Однако не смогла сдержать своих соратников, а потому возглавила.

Повстанцы начали атаки правительственных зданий 10 января. При подавлении восстания Люксембург и Либкнехт были схвачены и убиты. Их тела выбросили в канал, из которого выловили только через 5 месяцев.

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Дата
15
января

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